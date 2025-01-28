Сьогоднішня ціна PolyGold (POLYGOLD)

Поточна ціна PolyGold (POLYGOLD) сьогодні становить 0.11063 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLYGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PolyGold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.82 USD

- зміна ціни PolyGold протягом дня — -0.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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