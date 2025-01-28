Ціна PolyGold (POLYGOLD)
Поточна ціна PolyGold (POLYGOLD) сьогодні становить 0.11063 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLYGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolyGold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.82 USD
- зміна ціни PolyGold протягом дня — -0.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін POLYGOLD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни POLYGOLD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolyGold до USD становила $ -0.0004985963458304.
За останні 30 днів зміна ціни PolyGold до USD становила $ -0.0058489638.
За останні 60 днів зміна ціни PolyGold до USD становила $ -0.0088427665.
За останні 90 днів зміна ціни PolyGold до USD становила $ +0.00552157552140683.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0004985963458304
|-0.44%
|30 днів
|$ -0.0058489638
|-5.28%
|60 днів
|$ -0.0088427665
|-7.99%
|90 днів
|$ +0.00552157552140683
|+5.25%
Останній аналіз цін PolyGold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-0.44%
-1.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An innovative cryptocurrency investment and yield farming platform built on the Polygon/Matic chain that seeks to create an ecosystem with sustainable, long-term growth.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 POLYGOLD до AUD
A$0.1759017
|1 POLYGOLD до GBP
￡0.088504
|1 POLYGOLD до EUR
€0.1050985
|1 POLYGOLD до USD
$0.11063
|1 POLYGOLD до MYR
RM0.4856657
|1 POLYGOLD до TRY
₺3.9561288
|1 POLYGOLD до JPY
¥17.2239847
|1 POLYGOLD до RUB
₽10.7720431
|1 POLYGOLD до INR
₹9.5717076
|1 POLYGOLD до IDR
Rp1,784.3545889
|1 POLYGOLD до PHP
₱6.471855
|1 POLYGOLD до EGP
￡E.5.5580512
|1 POLYGOLD до BRL
R$0.6516107
|1 POLYGOLD до CAD
C$0.1582009
|1 POLYGOLD до BDT
৳13.4913285
|1 POLYGOLD до NGN
₦170.9886217
|1 POLYGOLD до UAH
₴4.6453537
|1 POLYGOLD до VES
Bs6.19528
|1 POLYGOLD до PKR
Rs30.8502818
|1 POLYGOLD до KZT
₸57.1724777
|1 POLYGOLD до THB
฿3.7415066
|1 POLYGOLD до TWD
NT$3.6430459
|1 POLYGOLD до CHF
Fr0.099567
|1 POLYGOLD до HKD
HK$0.8607014
|1 POLYGOLD до MAD
.د.م1.1029811