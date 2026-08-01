Яка зараз ціна Polyfactual?

Polyfactual торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -3.67% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як POLYFACTS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -3.67% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо POLYFACTS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Polyfactual виглядає у порівнянні з токенами категорії Gambling (GambleFi),Pump.fun Ecosystem,Prediction Market Tools?

У сегменті Gambling (GambleFi),Pump.fun Ecosystem,Prediction Market Tools POLYFACTS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Polyfactual?

Ринкова капіталізація ₴5337627.19769507040000 розташовує POLYFACTS на #5451 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують POLYFACTS?

Polyfactual згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку POLYFACTS?

З 999962824.539251 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.