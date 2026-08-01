Сьогоднішня ціна PolyDoge

Поточна ціна PolyDoge (POLYDOGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POLYDOGE до USD становить $ 0 за POLYDOGE.

PolyDoge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 195,418, з циркуляційною пропозицією у 853.85T POLYDOGE. Протягом останніх 24 годин POLYDOGE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POLYDOGE змінився на +0.08% за останню годину та на +13.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PolyDoge (POLYDOGE)

Ринкова капіталізація $ 195.42K$ 195.42K $ 195.42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 195.41K$ 195.41K $ 195.41K Циркуляційне постачання 853.85T 853.85T 853.85T Загальна пропозиція 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

Поточна ринкова капіталізація PolyDoge — $ 195.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POLYDOGE — 853.85T, зі загальною пропозицією 853638681979452.5. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 195.41K.