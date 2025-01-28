Ціна PolyCub (POLYCUB)
Поточна ціна PolyCub (POLYCUB) сьогодні становить 0.00278502 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLYCUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolyCub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.71 USD
- зміна ціни PolyCub протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolyCub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PolyCub до USD становила $ -0.0004798166.
За останні 60 днів зміна ціни PolyCub до USD становила $ +0.0000066258.
За останні 90 днів зміна ціни PolyCub до USD становила $ +0.000123242532572152.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ -0.0004798166
|-17.22%
|60 днів
|$ +0.0000066258
|+0.24%
|90 днів
|$ +0.000123242532572152
|+4.63%
Останній аналіз цін PolyCub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.20%
-3.24%
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