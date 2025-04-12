Сьогоднішня ціна Polter (POLTER)

Поточна ціна Polter (POLTER) сьогодні становить 0.03034468 USD з ринковою капіталізацією $ 2.52M USD. Ціна POLTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polter:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Polter протягом дня — -3.23%

- циркуляційна пропозиція – 83.11M USD

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