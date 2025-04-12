Ціна Polter (POLTER)
Поточна ціна Polter (POLTER) сьогодні становить 0.03034468 USD з ринковою капіталізацією $ 2.52M USD. Ціна POLTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polter:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Polter протягом дня — -3.23%
- циркуляційна пропозиція – 83.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polter до USD становила $ -0.0010147949334553.
За останні 30 днів зміна ціни Polter до USD становила $ +0.2644559314.
За останні 60 днів зміна ціни Polter до USD становила $ +0.1806064010.
За останні 90 днів зміна ціни Polter до USD становила $ +0.0257254125240344875.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0010147949334553
|-3.23%
|30 днів
|$ +0.2644559314
|+871.51%
|60 днів
|$ +0.1806064010
|+595.18%
|90 днів
|$ +0.0257254125240344875
|+556.92%
Останній аналіз цін Polter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.40%
-3.23%
-32.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.
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