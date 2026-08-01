Сьогоднішня ціна Polly Penguin

Поточна ціна Polly Penguin (POLLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POLLY до USD становить $ 0 за POLLY.

Polly Penguin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 143, з циркуляційною пропозицією у 999,95M POLLY. Протягом останніх 24 годин POLLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00161563, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POLLY змінився на -0,25% за останню годину та на +14,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Polly Penguin (POLLY)

Ринкова капіталізація $ 28,14K$ 28,14K $ 28,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,14K$ 28,14K $ 28,14K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 946 447,981292 999 946 447,981292 999 946 447,981292

Поточна ринкова капіталізація Polly Penguin — $ 28,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POLLY — 999,95M, зі загальною пропозицією 999946447.981292. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,14K.