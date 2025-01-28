Ціна Polly Finance (POLLY)
Поточна ціна Polly Finance (POLLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polly Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.13 USD
- зміна ціни Polly Finance протягом дня — +1.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polly Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polly Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polly Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polly Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.55%
|30 днів
|$ 0
|-18.91%
|60 днів
|$ 0
|-9.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polly Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+1.55%
-15.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polly Finance is a completely community-driven platform where users can create and manage diverse baskets of tokens on Polygon, called nests. Nests have autonomous rebalancing and yield farming in a variety of protocols. POLLY is the governance token for the Polly Finance platform. Holders can use their tokens to vote on proposals to further the ecosystem, including the composition of nests, strategies they will follow and the future direction of the project. POLLY can be earned by participating in the yield farming program, which distributes tokens to users of the platform. In order to create a Nest, you have to burn an amount of Polly. As the burning process is complex, the recipe for nDEFI will automatically buy and burn the right amount for you during the creation process. The amount of Polly to be burned is currently tied to the volume demand of your issuance order, but governance may vote to change this model.
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