Ціна Polly DeFi Nest (NDEFI)
Поточна ціна Polly DeFi Nest (NDEFI) сьогодні становить 8.26 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NDEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polly DeFi Nest:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.46 USD
- зміна ціни Polly DeFi Nest протягом дня — +2.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polly DeFi Nest до USD становила $ +0.184657.
За останні 30 днів зміна ціни Polly DeFi Nest до USD становила $ -0.4218671100.
За останні 60 днів зміна ціни Polly DeFi Nest до USD становила $ +4.1528785480.
За останні 90 днів зміна ціни Polly DeFi Nest до USD становила $ +4.3154962495595808.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.184657
|+2.29%
|30 днів
|$ -0.4218671100
|-5.10%
|60 днів
|$ +4.1528785480
|+50.28%
|90 днів
|$ +4.3154962495595808
|+109.41%
Останній аналіз цін Polly DeFi Nest: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
+2.29%
-0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PollyFinance's nDEFI Nest is an automated, decentralized and non-custodial basket of tokens consisting of leading projects and protocols in the DeFi ecosystem. This "Nest" allows users to manage broad exposure to the key building blocks of the future of finance all while holding one token. The Nest system that holds these underlying tokens automatically allocates them to top farming opportunities so a users Nest can continue to grow, all while holding tokens across key projects in infrastructure, lending markets, decentralized exchanges, synthetics and yield aggregators. The Polly Finance nDEFI Nest values, allocations, reweighting and farming strategies are set by decentralized governance as voted on by the community.
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