Сьогоднішня ціна Polly DeFi Nest (NDEFI)

Поточна ціна Polly DeFi Nest (NDEFI) сьогодні становить 8.26 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NDEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polly DeFi Nest:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.46 USD

- зміна ціни Polly DeFi Nest протягом дня — +2.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін NDEFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NDEFI.