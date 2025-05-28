Ціна Polly (POLLY)
Поточна ціна Polly (POLLY) сьогодні становить 0,00760305 USD з ринковою капіталізацією $ 7,60M USD. Ціна POLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polly:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Polly протягом дня — +9,89%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polly до USD становила $ +0,00068396.
За останні 30 днів зміна ціни Polly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00068396
|+9,89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,89%
+9,89%
+87,23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.
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