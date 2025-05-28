Сьогоднішня ціна Polly (POLLY)

Поточна ціна Polly (POLLY) сьогодні становить 0,00760305 USD з ринковою капіталізацією $ 7,60M USD. Ціна POLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polly:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Polly протягом дня — +9,89%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

Отримуйте оновлення цін POLLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни POLLY.