Ціна Pollux Coin (POX)
Поточна ціна Pollux Coin (POX) сьогодні становить 0.104026 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pollux Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10K USD
- зміна ціни Pollux Coin протягом дня — +12.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pollux Coin до USD становила $ +0.01124377.
За останні 30 днів зміна ціни Pollux Coin до USD становила $ +0.0034463293.
За останні 60 днів зміна ціни Pollux Coin до USD становила $ +0.0165611368.
За останні 90 днів зміна ціни Pollux Coin до USD становила $ -0.0549486054549897.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01124377
|+12.12%
|30 днів
|$ +0.0034463293
|+3.31%
|60 днів
|$ +0.0165611368
|+15.92%
|90 днів
|$ -0.0549486054549897
|-34.56%
Останній аналіз цін Pollux Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+12.12%
+11.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pollux coin is Blockchain-based decentralized cryptocurrency which runs on Tron Blockchain designed for the file sharing and storage of data. Where we can keep data securely in decentralized cloud storage without third party interference. There will be no issue of losing data as feared in the centralized cloud storage providers. Pollux coin holders will have multiple benefits in the future. The result is an overall cost reduction for the consumer. Pollux bringing Cloud storage on a public Blockchain network and acts as a distributed, decentralized storage facility that makes it more efficient and cost-effective.
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