Сьогоднішня ціна Polker

Поточна ціна Polker (PKR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PKR до USD становить $ 0 за PKR.

Polker наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,329, з циркуляційною пропозицією у 702.73M PKR. Протягом останніх 24 годин PKR торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.561223, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PKR змінився на -- за останню годину та на +5.92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Polker (PKR)

Ринкова капіталізація $ 21.33K$ 21.33K $ 21.33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Циркуляційне постачання 702.73M 702.73M 702.73M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Polker — $ 21.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PKR — 702.73M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30.35K.