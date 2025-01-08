Сьогоднішня ціна PolkaWar (PWAR)

Поточна ціна PolkaWar (PWAR) сьогодні становить 0.00101214 USD з ринковою капіталізацією $ 72.50K USD. Ціна PWAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PolkaWar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 981.27 USD

- зміна ціни PolkaWar протягом дня — -1.15%

- циркуляційна пропозиція – 71.60M USD

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