Ціна PolkaWar (PWAR)
Поточна ціна PolkaWar (PWAR) сьогодні становить 0.00101214 USD з ринковою капіталізацією $ 72.50K USD. Ціна PWAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolkaWar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 981.27 USD
- зміна ціни PolkaWar протягом дня — -1.15%
- циркуляційна пропозиція – 71.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolkaWar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PolkaWar до USD становила $ -0.0002081014.
За останні 60 днів зміна ціни PolkaWar до USD становила $ -0.0000589950.
За останні 90 днів зміна ціни PolkaWar до USD становила $ +0.0000855702163769579.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.15%
|30 днів
|$ -0.0002081014
|-20.56%
|60 днів
|$ -0.0000589950
|-5.82%
|90 днів
|$ +0.0000855702163769579
|+9.24%
Останній аналіз цін PolkaWar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-1.15%
+9.06%
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