Ціна Polkaswap (PSWAP)
Поточна ціна Polkaswap (PSWAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 858.12K USD. Ціна PSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polkaswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 813.59 USD
- зміна ціни Polkaswap протягом дня — -9.80%
- циркуляційна пропозиція – 3.52B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polkaswap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polkaswap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polkaswap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polkaswap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.80%
|30 днів
|$ 0
|+40.35%
|60 днів
|$ 0
|+25.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polkaswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-9.80%
+13.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polkaswap is a next-generation, cross-chain liquidity aggregator DEX protocol for swapping tokens based on the Polkadot (and Kusama) network(s), parachains, and other connected blockchains . Through the development of bridge technologies, Polkaswap can also enables the trading of Ethereum-based tokens and tokens from other blockchains For example, the development of the Bitcoin bridge is near completion and Bitcoin will soon be tradable on Polkaswap. This trading is done seamlessly, at high speed and low fees, while exchanging assets in a non-custodial manner on the SORA network.
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