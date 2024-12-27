Сьогоднішня ціна Polkaswap (PSWAP)

Поточна ціна Polkaswap (PSWAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 858.12K USD. Ціна PSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polkaswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 813.59 USD

- зміна ціни Polkaswap протягом дня — -9.80%

- циркуляційна пропозиція – 3.52B USD

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