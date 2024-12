Що таке Polkaswap ( PSWAP)

Polkaswap is a next-generation, cross-chain liquidity aggregator DEX protocol for swapping tokens based on the Polkadot (and Kusama) network(s), parachains, and other connected blockchains . Through the development of bridge technologies, Polkaswap can also enables the trading of Ethereum-based tokens and tokens from other blockchains For example, the development of the Bitcoin bridge is near completion and Bitcoin will soon be tradable on Polkaswap. This trading is done seamlessly, at high speed and low fees, while exchanging assets in a non-custodial manner on the SORA network.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Polkaswap (PSWAP) Офіційний вебсайт