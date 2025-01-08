Сьогоднішня ціна Polkarare (PRARE)

Поточна ціна Polkarare (PRARE) сьогодні становить 0.00132592 USD з ринковою капіталізацією $ 67.72K USD. Ціна PRARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polkarare:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 927.35 USD

- зміна ціни Polkarare протягом дня — -6.08%

- циркуляційна пропозиція – 51.05M USD

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