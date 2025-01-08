Ціна Polkarare (PRARE)
Поточна ціна Polkarare (PRARE) сьогодні становить 0.00132592 USD з ринковою капіталізацією $ 67.72K USD. Ціна PRARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polkarare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 927.35 USD
- зміна ціни Polkarare протягом дня — -6.08%
- циркуляційна пропозиція – 51.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polkarare до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polkarare до USD становила $ -0.0005052655.
За останні 60 днів зміна ціни Polkarare до USD становила $ -0.0005338587.
За останні 90 днів зміна ціни Polkarare до USD становила $ -0.0014427417794437994.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.08%
|30 днів
|$ -0.0005052655
|-38.10%
|60 днів
|$ -0.0005338587
|-40.26%
|90 днів
|$ -0.0014427417794437994
|-52.10%
Останній аналіз цін Polkarare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-6.08%
+7.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is PolkaRare? PolkaRare is a web3 economy to create, trade, and discover NFTs. Powered by Polkadot, Polygon, Ethereum, and Binance Smart Chain, PolkaRare offers artists a seamless onboarding experience without the need to use Metamask or make contract transactions on their own. PolkaRare provides a range of tools to users to unlock the maximum potential of NFTs. $PRARE is the native token of PolkaRare used for governance, staking rewards, medium of exchange, NFT farming, etc. Who is the Founder of PolkaRare? PolkaRare is founded by Pramod Mahadik, a professional software developer. Pramod has over eight years of experience in building projects and has previously served at Rediff and Halalbox. Pramod has over four years of experience in the Blockchain space. He is a successful influencer and venture capitalist who has been advising multiple portfolio projects for development and team building. What is The USP of PolkaRare? PolkaRare offers NFT creation, NFT trading, multi-token support, community rewards, support licensed content drops, price discoverability, and charges low network fees. Currently, most of the NFT platforms are based on Ethereum. However, the high traffic of the Ethereum network creates various issues in creating and trading NFTs. PolkaRare aims to become a multi-chain NFT platform, where creators and users can optimize the blockchains and seamlessly transfer them across different networks. PolkaRare NFT creation will start on Ethereum and Polygon chains. In the next phase, the NFT will be added to the BSC and will be extended to other blockchain networks gradually. How many $PRARE are there in Circulation? PRARE is PolkaRare's utility and governance token. Total Supply : 100,000,000 PRARE Hardcap: $2,200,000 Total Tokens be Sold: 36,375,000 Percentage be Sold (Seed + Private + IDO): 36.375% Token utilities: Governance: $PRARE holders will be able to propose and vote on key proposals; a portion of platform transaction fees will be used for the governance rewards. Medium of exchange: PRARE is used as a primary mode of payment on PolkaRare Staking Rewards: Stakers will be rewarded with platform fees. Stake PRARE to earn PRARE. NFT Farming: Stake PRARE to farm rare NFTs Exclusive NFT drops: PRARE holders will get exclusive drops from the collectibles product. Token Distribution and Lock-Up Process: Seed Round: 12.50% Private Round 1: 12.50% Private Round 2: 9.375% (Initial Dex Offering)IDO: 2.00% Ecosystem Fund: 9.625% Marketing/Grants/Partnerships: 10.00% Advisors: 3.00% Team: 12.00% Company Reserve: 10.00% Operations: 4.00% Marketplace Mining & Staking: 12.00% Exchanges & Liquidity: 3.00% What are the Features of PolkaRare’s Products? PolkaRare’s products are designed to attract the average user to its platform. Its main features are Multichain NFT marketplace NFT Wallet Collections NFT Collateralized Loans Royalties Unlockable content: NFT price discoverability protocol Social features Multi content support
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