Ціна PolkaPet World (PETS)
Поточна ціна PolkaPet World (PETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolkaPet World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.13 USD
- зміна ціни PolkaPet World протягом дня — -2.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolkaPet World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PolkaPet World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PolkaPet World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PolkaPet World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.29%
|30 днів
|$ 0
|-32.14%
|60 днів
|$ 0
|-37.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PolkaPet World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.29%
-15.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PolkaPets is a unique NFT concept that encourages participation in the Polkadot ecosystem through partnerships with some of the biggest projects around. Each partner has their very own PolkaPet which they can use to educate and engage owners through special utilities and perks.
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