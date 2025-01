Що таке PolkaPet World ( PETS)

PolkaPets is a unique NFT concept that encourages participation in the Polkadot ecosystem through partnerships with some of the biggest projects around. Each partner has their very own PolkaPet which they can use to educate and engage owners through special utilities and perks.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс PolkaPet World (PETS) Офіційний вебсайт