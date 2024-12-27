Ціна Polkamarkets (POLK)
Поточна ціна Polkamarkets (POLK) сьогодні становить 0.02001754 USD з ринковою капіталізацією $ 1.98M USD. Ціна POLK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polkamarkets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.15K USD
- зміна ціни Polkamarkets протягом дня — -2.91%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін POLK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни POLK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polkamarkets до USD становила $ -0.00060158646227545.
За останні 30 днів зміна ціни Polkamarkets до USD становила $ -0.0054431995.
За останні 60 днів зміна ціни Polkamarkets до USD становила $ +0.0065081386.
За останні 90 днів зміна ціни Polkamarkets до USD становила $ +0.002108350881276154.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00060158646227545
|-2.91%
|30 днів
|$ -0.0054431995
|-27.19%
|60 днів
|$ +0.0065081386
|+32.51%
|90 днів
|$ +0.002108350881276154
|+11.77%
Останній аналіз цін Polkamarkets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.06%
-2.91%
+4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 POLK до AUD
A$0.032028064
|1 POLK до GBP
￡0.0158138566
|1 POLK до EUR
€0.019016663
|1 POLK до USD
$0.02001754
|1 POLK до MYR
RM0.0894784038
|1 POLK до TRY
₺0.704617408
|1 POLK до JPY
¥3.158767812
|1 POLK до RUB
₽2.0872288958
|1 POLK до INR
₹1.7110993192
|1 POLK до IDR
Rp322.8635031862
|1 POLK до PHP
₱1.1624185478
|1 POLK до EGP
￡E.1.0180920844
|1 POLK до BRL
R$0.1239085726
|1 POLK до CAD
C$0.0286250822
|1 POLK до BDT
৳2.3926965562
|1 POLK до NGN
₦30.9867515692
|1 POLK до UAH
₴0.8399359784
|1 POLK до VES
Bs1.02089454
|1 POLK до PKR
Rs5.5726829606
|1 POLK до KZT
₸10.4803832424
|1 POLK до THB
฿0.68059636
|1 POLK до TWD
NT$0.6571758382
|1 POLK до CHF
Fr0.018015786
|1 POLK до HKD
HK$0.1553361104
|1 POLK до MAD
.د.م0.2019769786