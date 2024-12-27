Сьогоднішня ціна Polkamarkets (POLK)

Поточна ціна Polkamarkets (POLK) сьогодні становить 0.02001754 USD з ринковою капіталізацією $ 1.98M USD. Ціна POLK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polkamarkets:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.15K USD

- зміна ціни Polkamarkets протягом дня — -2.91%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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