Токеноміка Polkagold (PGOLD) Дізнайтеся ключову інформацію про Polkagold (PGOLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Polkagold (PGOLD) Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/ Офіційний вебсайт: https://www.polkagold.tech/ Whitepaper: https://www.polkagold.tech/ Купити PGOLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Polkagold (PGOLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Polkagold (PGOLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 349,51K $ 349,51K $ 349,51K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 349,51K $ 349,51K $ 349,51K Історичний максимум: $ 0,279468 $ 0,279468 $ 0,279468 Історичний мінімум: $ 0,02904502 $ 0,02904502 $ 0,02904502 Поточна ціна: $ 0,03494974 $ 0,03494974 $ 0,03494974 Дізнайтеся більше про ціну Polkagold (PGOLD)

Токеноміка Polkagold (PGOLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Polkagold (PGOLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PGOLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PGOLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PGOLD, досліджуйте ціну токена PGOLD в реальному часі!

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