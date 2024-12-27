Сьогоднішня ціна Polkagold (PGOLD)

Поточна ціна Polkagold (PGOLD) сьогодні становить 0.078529 USD з ринковою капіталізацією $ 786.27K USD. Ціна PGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polkagold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.86K USD

- зміна ціни Polkagold протягом дня — -1.15%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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