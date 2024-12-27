Ціна Polkagold (PGOLD)
Поточна ціна Polkagold (PGOLD) сьогодні становить 0.078529 USD з ринковою капіталізацією $ 786.27K USD. Ціна PGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polkagold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.86K USD
- зміна ціни Polkagold протягом дня — -1.15%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polkagold до USD становила $ -0.00091710737358682.
За останні 30 днів зміна ціни Polkagold до USD становила $ -0.0151257141.
За останні 60 днів зміна ціни Polkagold до USD становила $ +0.0336193800.
За останні 90 днів зміна ціни Polkagold до USD становила $ -0.00689309652269751.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00091710737358682
|-1.15%
|30 днів
|$ -0.0151257141
|-19.26%
|60 днів
|$ +0.0336193800
|+42.81%
|90 днів
|$ -0.00689309652269751
|-8.06%
Останній аналіз цін Polkagold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
-1.15%
+13.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/
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