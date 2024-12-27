Ціна Polkadex (PDEX)
Поточна ціна Polkadex (PDEX) сьогодні становить 0.132948 USD з ринковою капіталізацією $ 992.41K USD. Ціна PDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polkadex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.61K USD
- зміна ціни Polkadex протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 7.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polkadex до USD становила $ -0.0024112455946464.
За останні 30 днів зміна ціни Polkadex до USD становила $ +0.0080335690.
За останні 60 днів зміна ціни Polkadex до USD становила $ +0.0498345341.
За останні 90 днів зміна ціни Polkadex до USD становила $ +0.05490334409139623.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0024112455946464
|-1.78%
|30 днів
|$ +0.0080335690
|+6.04%
|60 днів
|$ +0.0498345341
|+37.48%
|90 днів
|$ +0.05490334409139623
|+70.35%
Останній аналіз цін Polkadex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.19%
-1.78%
+34.35%
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