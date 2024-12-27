Сьогоднішня ціна Polkadex (PDEX)

Поточна ціна Polkadex (PDEX) сьогодні становить 0.132948 USD з ринковою капіталізацією $ 992.41K USD. Ціна PDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polkadex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.61K USD

- зміна ціни Polkadex протягом дня — -1.78%

- циркуляційна пропозиція – 7.46M USD

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