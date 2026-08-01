Сьогоднішня ціна Polkacity

Поточна ціна Polkacity (POLC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POLC до USD становить $ 0 за POLC.

Polkacity наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34 372, з циркуляційною пропозицією у 190,03M POLC. Протягом останніх 24 годин POLC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,83, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POLC змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 52,52K.

Ринкова інформація щодо Polkacity (POLC)

Ринкова капіталізація $ 34,37K$ 34,37K $ 34,37K Обсяг (за 24 год) $ 52,52K$ 52,52K $ 52,52K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 123,00K$ 123,00K $ 123,00K Циркуляційне постачання 190,03M 190,03M 190,03M Загальна пропозиція 680 000 000,0 680 000 000,0 680 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Polkacity — $ 34,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 52,52K. Циркуляційна пропозиція POLC — 190,03M, зі загальною пропозицією 680000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 123,00K.