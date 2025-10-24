Інформація щодо ціни PolkaBridge (PBR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 3,95$ 3,95 $ 3,95 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,03%

Актуальна ціна PolkaBridge (PBR) становить --. За останні 24 години PBR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PBR становить $ 3,95, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PBR змінився на -- за останню годину, -1,57% за 24 години та на +0,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PolkaBridge (PBR)

Ринкова капіталізація $ 43,73K$ 43,73K $ 43,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,38K$ 45,38K $ 45,38K Циркуляційне постачання 72,18M 72,18M 72,18M Загальна пропозиція 74 908 655,16962652 74 908 655,16962652 74 908 655,16962652

Поточна ринкова капіталізація PolkaBridge — $ 43,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PBR — 72,18M, зі загальною пропозицією 74908655.16962652. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,38K.