Ціна Politickle (TICKL)
Поточна ціна Politickle (TICKL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 305.06K USD. Ціна TICKL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Politickle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.41K USD
- зміна ціни Politickle протягом дня — +3.63%
- циркуляційна пропозиція – 997.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Politickle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Politickle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Politickle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Politickle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Politickle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.05%
+3.63%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense.
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