Сьогоднішня ціна Politickle (TICKL)

Поточна ціна Politickle (TICKL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 305.06K USD. Ціна TICKL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Politickle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.41K USD

- зміна ціни Politickle протягом дня — +3.63%

- циркуляційна пропозиція – 997.76M USD

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