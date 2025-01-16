Ціна Polite Cat (POCAT)
Поточна ціна Polite Cat (POCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polite Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD
- зміна ціни Polite Cat протягом дня — +3.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polite Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polite Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polite Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polite Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.27%
|30 днів
|$ 0
|-18.94%
|60 днів
|$ 0
|-63.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polite Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.52%
+3.27%
-2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Polite Cat 😼 The feline with top-tier manners and a prim expression on $SOL. $POCAT
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