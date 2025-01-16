Ціна Poldo (POLDO)
Поточна ціна Poldo (POLDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poldo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.04 USD
- зміна ціни Poldo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poldo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Poldo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Poldo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Poldo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-30.01%
|60 днів
|$ 0
|+13.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Poldo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ABOUT POLDOPOLY Poldo tirelessly collaborated with developers, fostering innovation and advocating for the unique advantages of the Polygon network. Through strategic alliances and community outreach, Poldo ignited a revitalization, transforming Polygon into a vibrant and bustling ecosystem. The crypto dog’s unwavering commitment not only saved Polygon from the brink of obscurity but also instilled a renewed sense of pride in the entire chain. WHY POLDO? Poldo’s journey serves as a testament to the transformative power of individual dedication within the blockchain landscape. As the crypto dog continues to lead Polygon to new heights, its story becomes a symbol of inspiration for the crypto community, demonstrating the impact that a determined and forward-thinking figure can have in shaping the destiny of a blockchain network. Community-Centric Approach We value community engagement and collaboration. Poldo's efforts were not in isolation but in partnership with developers, allies, and enthusiasts. Join us to be part of a vibrant and supportive community. 1/1 Tax & Liquidity Burned
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