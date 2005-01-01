Токеноміка Polaris Share (POLA) Дізнайтеся ключову інформацію про Polaris Share (POLA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Polaris Share (POLA) Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Офіційний вебсайт: https://polarishare.io/ Whitepaper: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng Купити POLA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Polaris Share (POLA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Polaris Share (POLA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,37M $ 8,37M $ 8,37M Загальна пропозиція: $ 4,60B $ 4,60B $ 4,60B Циркуляційна пропозиція: $ 511,18M $ 511,18M $ 511,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 75,32M $ 75,32M $ 75,32M Історичний максимум: $ 0,522685 $ 0,522685 $ 0,522685 Історичний мінімум: $ 0,00785633 $ 0,00785633 $ 0,00785633 Поточна ціна: $ 0,01641854 $ 0,01641854 $ 0,01641854 Дізнайтеся більше про ціну Polaris Share (POLA)

Токеноміка Polaris Share (POLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Polaris Share (POLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POLA, досліджуйте ціну токена POLA в реальному часі!

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