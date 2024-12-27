Сьогоднішня ціна Polaris Share (POLA)

Поточна ціна Polaris Share (POLA) сьогодні становить 0.02170944 USD з ринковою капіталізацією $ 10.66M USD. Ціна POLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polaris Share:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.94K USD

- зміна ціни Polaris Share протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 491.18M USD

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