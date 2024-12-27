Ціна Polaris Share (POLA)
Поточна ціна Polaris Share (POLA) сьогодні становить 0.02170944 USD з ринковою капіталізацією $ 10.66M USD. Ціна POLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polaris Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.94K USD
- зміна ціни Polaris Share протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 491.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polaris Share до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polaris Share до USD становила $ -0.0031832247.
За останні 60 днів зміна ціни Polaris Share до USD становила $ -0.0005906574.
За останні 90 днів зміна ціни Polaris Share до USD становила $ -0.003226284941568347.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ -0.0031832247
|-14.66%
|60 днів
|$ -0.0005906574
|-2.72%
|90 днів
|$ -0.003226284941568347
|-12.93%
Останній аналіз цін Polaris Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-0.19%
+5.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services
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