Ціна PolarFighters (PFT)
Поточна ціна PolarFighters (PFT) сьогодні становить 0.412234 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PolarFighters:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 782.66 USD
- зміна ціни PolarFighters протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PolarFighters до USD становила $ -0.0015931428668803.
За останні 30 днів зміна ціни PolarFighters до USD становила $ -0.2317058071.
За останні 60 днів зміна ціни PolarFighters до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PolarFighters до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0015931428668803
|-0.38%
|30 днів
|$ -0.2317058071
|-56.20%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PolarFighters: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.38%
-7.40%
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