Ціна Polar Inu (POLAR)
Поточна ціна Polar Inu (POLAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.12K USD. Ціна POLAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polar Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 860.90 USD
- зміна ціни Polar Inu протягом дня — -14.28%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polar Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polar Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polar Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polar Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.28%
|30 днів
|$ 0
|-63.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polar Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.23%
-14.28%
+15.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us!
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