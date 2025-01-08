Сьогоднішня ціна Polar Inu (POLAR)

Поточна ціна Polar Inu (POLAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.12K USD. Ціна POLAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polar Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 860.90 USD

- зміна ціни Polar Inu протягом дня — -14.28%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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