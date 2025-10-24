Ціна POLAR AI (POLAR)
-0,74%
-5,20%
-3,70%
-3,70%
Актуальна ціна POLAR AI (POLAR) становить --. За останні 24 години POLAR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POLAR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то POLAR змінився на -0,74% за останню годину, -5,20% за 24 години та на -3,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація POLAR AI — $ 170,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POLAR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,50K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POLAR AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POLAR AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POLAR AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POLAR AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.
