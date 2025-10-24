Інформація щодо ціни POLAR AI (POLAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,74% Зміна ціни (1 дн.) -5,20% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,70%

Актуальна ціна POLAR AI (POLAR) становить --. За останні 24 години POLAR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POLAR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POLAR змінився на -0,74% за останню годину, -5,20% за 24 години та на -3,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо POLAR AI (POLAR)

Ринкова капіталізація $ 170,50K$ 170,50K $ 170,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 170,50K$ 170,50K $ 170,50K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація POLAR AI — $ 170,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POLAR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,50K.