Сьогоднішня ціна Pola On Base (POLA)

Поточна ціна Pola On Base (POLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pola On Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66K USD

- зміна ціни Pola On Base протягом дня — +18.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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