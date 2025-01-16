Ціна Pola On Base (POLA)
Поточна ціна Pola On Base (POLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pola On Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66K USD
- зміна ціни Pola On Base протягом дня — +18.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pola On Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pola On Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pola On Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pola On Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.77%
|30 днів
|$ 0
|-60.90%
|60 днів
|$ 0
|-55.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pola On Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.96%
+18.77%
+7.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pola is a community-driven meme coin within the Base ecosystem, seeking to create a vibrant and interconnected Base community. Pola recognizes the power of memes in crypto adoption. Embracing memes encourages engagement and creativity through storytelling, and creates a strong sense of community among its users. The rapid growth of the Base ecosystem provides a strong foundation for POLA’s success, as it allows the platform to leverage the resources and expertise of other projects in the space. As the Base Chain continues to grow, so will the potential for POLA to thrive and extend its reach.
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