Інформація щодо ціни POL Staked WBERA (SWBERA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 2,39 $ 2,39 $ 2,39 Мін. за 24 год $ 2,54 $ 2,54 $ 2,54 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 2,39$ 2,39 $ 2,39 Макс. за 24 год $ 2,54$ 2,54 $ 2,54 Рекордний максимум $ 6,33$ 6,33 $ 6,33 Найнижча ціна $ 1,93$ 1,93 $ 1,93 Зміна ціни (за 1 год) +0,57% Зміна ціни (1 дн.) +1,54% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,67%

Актуальна ціна POL Staked WBERA (SWBERA) становить $2,49. За останні 24 години SWBERA торгувався між мінімумом у $ 2,39 і максимумом у $ 2,54, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SWBERA становить $ 6,33, тоді як його історичний мінімум — $ 1,93.

Що стосується короткострокових результатів, то SWBERA змінився на +0,57% за останню годину, +1,54% за 24 години та на +17,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо POL Staked WBERA (SWBERA)

Ринкова капіталізація $ 26,29M$ 26,29M $ 26,29M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,29M$ 26,29M $ 26,29M Циркуляційне постачання 10,55M 10,55M 10,55M Загальна пропозиція 10 552 803,92456622 10 552 803,92456622 10 552 803,92456622

Поточна ринкова капіталізація POL Staked WBERA — $ 26,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SWBERA — 10,55M, зі загальною пропозицією 10552803.92456622. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,29M.