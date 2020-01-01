Токеноміка PokPok Golden Egg (PEGG) Дізнайтеся ключову інформацію про PokPok Golden Egg (PEGG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PokPok Golden Egg (PEGG) PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Офіційний вебсайт: https://pokpok.io Whitepaper: https://pokpok.gitbook.io Купити PEGG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PokPok Golden Egg (PEGG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PokPok Golden Egg (PEGG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 486,55K $ 486,55K $ 486,55K Загальна пропозиція: $ 10,59M $ 10,59M $ 10,59M Циркуляційна пропозиція: $ 7,18M $ 7,18M $ 7,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 717,92K $ 717,92K $ 717,92K Історичний максимум: $ 5,81 $ 5,81 $ 5,81 Історичний мінімум: $ 0,055458 $ 0,055458 $ 0,055458 Поточна ціна: $ 0,067747 $ 0,067747 $ 0,067747 Дізнайтеся більше про ціну PokPok Golden Egg (PEGG)

Токеноміка PokPok Golden Egg (PEGG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PokPok Golden Egg (PEGG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEGG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEGG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEGG, досліджуйте ціну токена PEGG в реальному часі!

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