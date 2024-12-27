Сьогоднішня ціна PokPok Golden Egg (PEGG)

Поточна ціна PokPok Golden Egg (PEGG) сьогодні становить 2.93 USD з ринковою капіталізацією $ 3.81M USD. Ціна PEGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PokPok Golden Egg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.51K USD

- зміна ціни PokPok Golden Egg протягом дня — +1.31%

- циркуляційна пропозиція – 1.30M USD

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