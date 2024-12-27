Ціна PokPok Golden Egg (PEGG)
Поточна ціна PokPok Golden Egg (PEGG) сьогодні становить 2.93 USD з ринковою капіталізацією $ 3.81M USD. Ціна PEGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PokPok Golden Egg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.51K USD
- зміна ціни PokPok Golden Egg протягом дня — +1.31%
- циркуляційна пропозиція – 1.30M USD
Отримуйте оновлення цін PEGG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PEGG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PokPok Golden Egg до USD становила $ +0.03775579.
За останні 30 днів зміна ціни PokPok Golden Egg до USD становила $ +2.1634088640.
За останні 60 днів зміна ціни PokPok Golden Egg до USD становила $ +6.0050742620.
За останні 90 днів зміна ціни PokPok Golden Egg до USD становила $ +1.9517403812436149.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03775579
|+1.31%
|30 днів
|$ +2.1634088640
|+73.84%
|60 днів
|$ +6.0050742620
|+204.95%
|90 днів
|$ +1.9517403812436149
|+199.51%
Останній аналіз цін PokPok Golden Egg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
+1.31%
+22.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PEGG до AUD
A$4.688
|1 PEGG до GBP
￡2.3147
|1 PEGG до EUR
€2.7835
|1 PEGG до USD
$2.93
|1 PEGG до MYR
RM13.0971
|1 PEGG до TRY
₺103.1653
|1 PEGG до JPY
¥462.2661
|1 PEGG до RUB
₽307.6207
|1 PEGG до INR
₹250.4857
|1 PEGG до IDR
Rp47,258.0579
|1 PEGG до PHP
₱170.3795
|1 PEGG до EGP
￡E.149.0198
|1 PEGG до BRL
R$18.1367
|1 PEGG до CAD
C$4.1899
|1 PEGG до BDT
৳350.2229
|1 PEGG до NGN
₦4,535.5814
|1 PEGG до UAH
₴122.9428
|1 PEGG до VES
Bs149.43
|1 PEGG до PKR
Rs815.6827
|1 PEGG до KZT
₸1,534.0308
|1 PEGG до THB
฿99.6786
|1 PEGG до TWD
NT$96.1626
|1 PEGG до CHF
Fr2.637
|1 PEGG до HKD
HK$22.7368
|1 PEGG до MAD
.د.م29.5637