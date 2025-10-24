Інформація щодо ціни PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00174762 $ 0,00174762 $ 0,00174762 Мін. за 24 год $ 0,00203873 $ 0,00203873 $ 0,00203873 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00174762$ 0,00174762 $ 0,00174762 Макс. за 24 год $ 0,00203873$ 0,00203873 $ 0,00203873 Рекордний максимум $ 0,01343034$ 0,01343034 $ 0,01343034 Найнижча ціна $ 0,00120611$ 0,00120611 $ 0,00120611 Зміна ціни (за 1 год) +5,21% Зміна ціни (1 дн.) +8,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,11%

Актуальна ціна PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) становить $0,00199498. За останні 24 години CTDA торгувався між мінімумом у $ 0,00174762 і максимумом у $ 0,00203873, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CTDA становить $ 0,01343034, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00120611.

Що стосується короткострокових результатів, то CTDA змінився на +5,21% за останню годину, +8,36% за 24 години та на -1,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Ринкова капіталізація $ 333,08K$ 333,08K $ 333,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,06M$ 2,06M $ 2,06M Циркуляційне постачання 161,53M 161,53M 161,53M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PokPok Agent Brain by Virtuals — $ 333,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CTDA — 161,53M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,06M.