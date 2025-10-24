Актуальна ціна PokPok Agent Brain by Virtuals сьогодні становить 0,00199498 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CTDA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CTDA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PokPok Agent Brain by Virtuals сьогодні становить 0,00199498 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CTDA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CTDA на MEXC вже зараз.

Докладніше про CTDA

Інформація про ціну CTDA

Офіційний вебсайт CTDA

Токеноміка CTDA

Прогноз ціни CTDA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип PokPok Agent Brain by Virtuals

Ціна PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CTDA до USD:

$0,00199498
$0,00199498$0,00199498
+8,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:02:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00174762
$ 0,00174762$ 0,00174762
Мін. за 24 год
$ 0,00203873
$ 0,00203873$ 0,00203873
Макс. за 24 год

$ 0,00174762
$ 0,00174762$ 0,00174762

$ 0,00203873
$ 0,00203873$ 0,00203873

$ 0,01343034
$ 0,01343034$ 0,01343034

$ 0,00120611
$ 0,00120611$ 0,00120611

+5,21%

+8,36%

-1,11%

-1,11%

Актуальна ціна PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) становить $0,00199498. За останні 24 години CTDA торгувався між мінімумом у $ 0,00174762 і максимумом у $ 0,00203873, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CTDA становить $ 0,01343034, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00120611.

Що стосується короткострокових результатів, то CTDA змінився на +5,21% за останню годину, +8,36% за 24 години та на -1,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

$ 333,08K
$ 333,08K$ 333,08K

--
----

$ 2,06M
$ 2,06M$ 2,06M

161,53M
161,53M 161,53M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PokPok Agent Brain by Virtuals — $ 333,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CTDA — 161,53M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,06M.

Історія ціни PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PokPok Agent Brain by Virtuals до USD становила $ +0,000154.
За останні 30 днів зміна ціни PokPok Agent Brain by Virtuals до USD становила $ -0,0013041046.
За останні 60 днів зміна ціни PokPok Agent Brain by Virtuals до USD становила $ -0,0012936198.
За останні 90 днів зміна ціни PokPok Agent Brain by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000154+8,36%
30 днів$ -0,0013041046-65,36%
60 днів$ -0,0012936198-64,84%
90 днів$ 0--

Що таке PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни PokPok Agent Brain by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PokPok Agent Brain by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни PokPok Agent Brain by Virtuals вже зараз!

CTDA до місцевих валют

Токеноміка PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Розуміння токеноміки PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CTDA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Скільки сьогодні коштує PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)?
Актуальна ціна CTDA у USD становить 0,00199498 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CTDA до USD?
Поточна ціна CTDA до USD — $ 0,00199498. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PokPok Agent Brain by Virtuals?
Ринкова капіталізація CTDA — $ 333,08K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CTDA?
Циркуляційна пропозиція CTDA — 161,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CTDA?
CTDA досяг історичної максимальної ціни у 0,01343034 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CTDA?
Історична мінімальна ціна CTDA становила 0,00120611 USD.
Який обсяг торгівлі CTDA?
Актуальний обсяг торгівлі CTDA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CTDA цього року?
CTDA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CTDA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:02:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 466,80
$111 466,80$111 466,80

+1,41%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,39
$3 981,39$3 981,39

+2,69%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16860
$0,16860$0,16860

+10,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,29
$193,29$193,29

+1,18%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9000
$20,9000$20,9000

+35,54%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,39
$3 981,39$3 981,39

+2,69%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 466,80
$111 466,80$111 466,80

+1,41%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,29
$193,29$193,29

+1,18%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4470
$2,4470$2,4470

+1,58%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,61
$1 137,61$1 137,61

+0,68%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6251
$0,6251$0,6251

+525,10%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000740
$0,00000740$0,00000740

+315,73%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,51
$48,51$48,51

+96,87%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5806
$0,5806$0,5806

+93,53%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01860
$0,01860$0,01860

+86,00%