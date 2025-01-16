Ціна PokkyCat (POKKY)
Поточна ціна PokkyCat (POKKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POKKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PokkyCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.11 USD
- зміна ціни PokkyCat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PokkyCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PokkyCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PokkyCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PokkyCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.45%
|60 днів
|$ 0
|-22.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PokkyCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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