Інформація щодо ціни POKI (POKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00106015$ 0,00106015 $ 0,00106015 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +2,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,36%

Актуальна ціна POKI (POKI) становить --. За останні 24 години POKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POKI становить $ 0,00106015, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POKI змінився на -0,16% за останню годину, +2,10% за 24 години та на -29,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо POKI (POKI)

Ринкова капіталізація $ 17,66K$ 17,66K $ 17,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,94K$ 17,94K $ 17,94K Циркуляційне постачання 984,13M 984,13M 984,13M Загальна пропозиція 999 921 161,87401 999 921 161,87401 999 921 161,87401

Поточна ринкова капіталізація POKI — $ 17,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POKI — 984,13M, зі загальною пропозицією 999921161.87401. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,94K.