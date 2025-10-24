Актуальна ціна POKI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POKI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POKI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна POKI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни POKI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни POKI на MEXC вже зараз.

Докладніше про POKI

Інформація про ціну POKI

Офіційний вебсайт POKI

Токеноміка POKI

Прогноз ціни POKI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип POKI

Ціна POKI (POKI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 POKI до USD:

--
----
+2,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни POKI (POKI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:02:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни POKI (POKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00106015
$ 0,00106015$ 0,00106015

$ 0
$ 0$ 0

-0,16%

+2,10%

-29,36%

-29,36%

Актуальна ціна POKI (POKI) становить --. За останні 24 години POKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POKI становить $ 0,00106015, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POKI змінився на -0,16% за останню годину, +2,10% за 24 години та на -29,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо POKI (POKI)

$ 17,66K
$ 17,66K$ 17,66K

--
----

$ 17,94K
$ 17,94K$ 17,94K

984,13M
984,13M 984,13M

999 921 161,87401
999 921 161,87401 999 921 161,87401

Поточна ринкова капіталізація POKI — $ 17,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POKI — 984,13M, зі загальною пропозицією 999921161.87401. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,94K.

Історія ціни POKI (POKI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POKI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POKI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POKI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POKI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,10%
30 днів$ 0-75,67%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс POKI (POKI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни POKI (USD)

Скільки коштуватиме POKI (POKI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів POKI (POKI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо POKI.

Перегляньте прогноз ціни POKI вже зараз!

POKI до місцевих валют

Токеноміка POKI (POKI)

Розуміння токеноміки POKI (POKI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена POKI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про POKI (POKI)

Скільки сьогодні коштує POKI (POKI)?
Актуальна ціна POKI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна POKI до USD?
Поточна ціна POKI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація POKI?
Ринкова капіталізація POKI — $ 17,66K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція POKI?
Циркуляційна пропозиція POKI — 984,13M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) POKI?
POKI досяг історичної максимальної ціни у 0,00106015 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) POKI?
Історична мінімальна ціна POKI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі POKI?
Актуальний обсяг торгівлі POKI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна POKI цього року?
POKI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни POKI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:02:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для POKI (POKI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 467,11
$111 467,11$111 467,11

+1,41%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,92
$3 981,92$3 981,92

+2,71%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16755
$0,16755$0,16755

+9,32%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,31
$193,31$193,31

+1,19%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,8999
$20,8999$20,8999

+35,54%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,92
$3 981,92$3 981,92

+2,71%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 467,11
$111 467,11$111 467,11

+1,41%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,31
$193,31$193,31

+1,19%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4468
$2,4468$2,4468

+1,57%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,78
$1 137,78$1 137,78

+0,69%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6230
$0,6230$0,6230

+523,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000741
$0,00000741$0,00000741

+316,29%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,88
$48,88$48,88

+98,37%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5809
$0,5809$0,5809

+93,63%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01845
$0,01845$0,01845

+84,50%