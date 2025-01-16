Ціна PokerFi (POKERFI)
Поточна ціна PokerFi (POKERFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POKERFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PokerFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57K USD
- зміна ціни PokerFi протягом дня — -7.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PokerFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PokerFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PokerFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PokerFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.12%
|30 днів
|$ 0
|-27.56%
|60 днів
|$ 0
|-53.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PokerFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.95%
-7.12%
-13.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The PokerFi Token aims to revolutionize transactions in online and live poker. It is a Token linked to the BEP20 network, binance smart chain. In the smart contract has an innovative system of passive income proportional to the number of tokens the wallet has, paid in dollars. You buy pokerfi, store them in your wallet, and for each transaction you will be paid a 6% fee, where 3% is automatically distributed every 12 hours to all wallets that have equal to or more than 35,000 coins.
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