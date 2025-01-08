Сьогоднішня ціна Pojak (PJ)

Поточна ціна Pojak (PJ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.25K USD. Ціна PJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pojak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.69 USD

- зміна ціни Pojak протягом дня — -7.16%

- циркуляційна пропозиція – 946.59M USD

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