Токеноміка Poison Finance (POI$ON) Дізнайтеся ключову інформацію про Poison Finance (POI$ON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Poison Finance (POI$ON) Decentralized Multichain Synthetic Assets (Potions). Trade Stocks, Commodities, Etfs On the Blockchain. Офіційний вебсайт: https://poison.finance Купити POI$ON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Poison Finance (POI$ON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Poison Finance (POI$ON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 89,11K $ 89,11K $ 89,11K Загальна пропозиція: $ 9,13M $ 9,13M $ 9,13M Циркуляційна пропозиція: $ 5,16M $ 5,16M $ 5,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 157,73K $ 157,73K $ 157,73K Історичний максимум: $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 Історичний мінімум: $ 0,00182378 $ 0,00182378 $ 0,00182378 Поточна ціна: $ 0,01726869 $ 0,01726869 $ 0,01726869 Дізнайтеся більше про ціну Poison Finance (POI$ON)

Токеноміка Poison Finance (POI$ON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Poison Finance (POI$ON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POI$ON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POI$ON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POI$ON, досліджуйте ціну токена POI$ON в реальному часі!

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