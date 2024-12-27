Сьогоднішня ціна Poison Finance (POI$ON)

Поточна ціна Poison Finance (POI$ON) сьогодні становить 0.01915819 USD з ринковою капіталізацією $ 98.81K USD. Ціна POI$ON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Poison Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 599.97 USD

- зміна ціни Poison Finance протягом дня — +0.72%

- циркуляційна пропозиція – 5.16M USD

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