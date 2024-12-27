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Ціна Poison Finance (POI$ON)

USD

Графік ціни Poison Finance (POI$ON) в реальному часі

$0.01915819
$0.01915819$0.01915819
+0.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Poison Finance (POI$ON)

Поточна ціна Poison Finance (POI$ON) сьогодні становить 0.01915819 USD з ринковою капіталізацією $ 98.81K USD. Ціна POI$ON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Poison Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 599.97 USD
- зміна ціни Poison Finance протягом дня — +0.72%
- циркуляційна пропозиція – 5.16M USD

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Цінові показники Poison Finance (POI$ON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Poison Finance до USD становила $ +0.00013787.
За останні 30 днів зміна ціни Poison Finance до USD становила $ -0.0099876644.
За останні 60 днів зміна ціни Poison Finance до USD становила $ -0.0000789930.
За останні 90 днів зміна ціни Poison Finance до USD становила $ -0.01060113794316525.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00013787+0.72%
30 днів$ -0.0099876644-52.13%
60 днів$ -0.0000789930-0.41%
90 днів$ -0.01060113794316525-35.62%

Аналіз цін Poison Finance (POI$ON)

Останній аналіз цін Poison Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.01876394
$ 0.01876394$ 0.01876394

$ 0.01922097
$ 0.01922097$ 0.01922097

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

+0.03%

+0.72%

-24.00%

Ринкова інформація Poison Finance (POI$ON)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 98.81K
$ 98.81K$ 98.81K

$ 599.97
$ 599.97$ 599.97

5.16M
5.16M 5.16M

Що таке Poison Finance ( POI$ON)

Decentralized Multichain Synthetic Assets (Potions). Trade Stocks, Commodities, Etfs On the Blockchain.

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Ресурс Poison Finance (POI$ON)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

POI$ON до місцевих валют

1 POI$ON до AUD
A$0.030653104
1 POI$ON до GBP
0.0151349701
1 POI$ON до EUR
0.0182002805
1 POI$ON до USD
$0.01915819
1 POI$ON до MYR
RM0.0856371093
1 POI$ON до TRY
0.6745598699
1 POI$ON до JPY
¥3.0225876363
1 POI$ON до RUB
2.0114183681
1 POI$ON до INR
1.6378336631
1 POI$ON до IDR
Rp309.0030212557
1 POI$ON до PHP
1.1140487485
1 POI$ON до EGP
￡E.0.9743855434
1 POI$ON до BRL
R$0.1185891961
1 POI$ON до CAD
C$0.0273962117
1 POI$ON до BDT
2.2899784507
1 POI$ON до NGN
29.6564949562
1 POI$ON до UAH
0.8038776524
1 POI$ON до VES
Bs0.97706769
1 POI$ON до PKR
Rs5.3334485141
1 POI$ON до KZT
10.0304619564
1 POI$ON до THB
฿0.6517616238
1 POI$ON до TWD
NT$0.6287717958
1 POI$ON до CHF
Fr0.017242371
1 POI$ON до HKD
HK$0.1486675544
1 POI$ON до MAD
.د.م0.1933061371