Інформація щодо ціни Poggers ($POGGERS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,19% Зміна ціни (1 дн.) +2,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,84%

Актуальна ціна Poggers ($POGGERS) становить --. За останні 24 години $POGGERS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $POGGERS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $POGGERS змінився на -0,19% за останню годину, +2,53% за 24 години та на -3,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Poggers ($POGGERS)

Ринкова капіталізація $ 79,91K$ 79,91K $ 79,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79,91K$ 79,91K $ 79,91K Циркуляційне постачання 984,68M 984,68M 984,68M Загальна пропозиція 984 682 053,5647007 984 682 053,5647007 984 682 053,5647007

Поточна ринкова капіталізація Poggers — $ 79,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $POGGERS — 984,68M, зі загальною пропозицією 984682053.5647007. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79,91K.