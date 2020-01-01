Токеноміка Pog Coin (POGS) Дізнайтеся ключову інформацію про Pog Coin (POGS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pog Coin (POGS) POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. Офіційний вебсайт: https://explore.pogdigital.com/ Whitepaper: https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf Купити POGS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pog Coin (POGS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pog Coin (POGS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,41M $ 2,41M $ 2,41M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,41M $ 2,41M $ 2,41M Історичний максимум: $ 0,04968455 $ 0,04968455 $ 0,04968455 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00120417 $ 0,00120417 $ 0,00120417 Дізнайтеся більше про ціну Pog Coin (POGS)

Токеноміка Pog Coin (POGS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pog Coin (POGS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POGS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POGS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POGS, досліджуйте ціну токена POGS в реальному часі!

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