Ціна Pog Coin (POGS)
Поточна ціна Pog Coin (POGS) сьогодні становить 0.00301037 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pog Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.85K USD
- зміна ціни Pog Coin протягом дня — +34.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pog Coin до USD становила $ +0.00077484.
За останні 30 днів зміна ціни Pog Coin до USD становила $ -0.0015821508.
За останні 60 днів зміна ціни Pog Coin до USD становила $ -0.0004520591.
За останні 90 днів зміна ціни Pog Coin до USD становила $ +0.0004299151283906725.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00077484
|+34.66%
|30 днів
|$ -0.0015821508
|-52.55%
|60 днів
|$ -0.0004520591
|-15.01%
|90 днів
|$ +0.0004299151283906725
|+16.66%
Останній аналіз цін Pog Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.76%
+34.66%
-21.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.
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