Сьогоднішня ціна Pofu

Поточна ціна Pofu (POFU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POFU до USD становить $ 0 за POFU.

Pofu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 216 644, з циркуляційною пропозицією у 100,00B POFU. Протягом останніх 24 годин POFU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці POFU змінився на +0,12% за останню годину та на -2,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pofu (POFU)

Ринкова капіталізація $ 6,22M$ 6,22M $ 6,22M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,22M$ 6,22M $ 6,22M Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pofu — $ 6,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POFU — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,22M.