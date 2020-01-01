Токеноміка Podflow AI by Virtuals (POD) Дізнайтеся ключову інформацію про Podflow AI by Virtuals (POD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Podflow AI by Virtuals (POD) Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere. Офіційний вебсайт: https://podflowai.com/ Купити POD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Podflow AI by Virtuals (POD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Podflow AI by Virtuals (POD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 150,28K $ 150,28K $ 150,28K Загальна пропозиція: $ 989,68M $ 989,68M $ 989,68M Циркуляційна пропозиція: $ 989,68M $ 989,68M $ 989,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 150,28K $ 150,28K $ 150,28K Історичний максимум: $ 0,00341037 $ 0,00341037 $ 0,00341037 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015185 $ 0,00015185 $ 0,00015185 Дізнайтеся більше про ціну Podflow AI by Virtuals (POD)

Токеноміка Podflow AI by Virtuals (POD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Podflow AI by Virtuals (POD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POD, досліджуйте ціну токена POD в реальному часі!

Прогноз ціни POD Хочете знати, куди рухається POD? Наша сторінка прогнозу ціни POD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена POD зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!