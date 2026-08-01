Сьогоднішня ціна Pod the Squire

Поточна ціна Pod the Squire (SQUIRE) сьогодні становить $ 0,00128602, зі зміною 129,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SQUIRE до USD становить $ 0,00128602 за SQUIRE.

Pod the Squire наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 285 316, з циркуляційною пропозицією у 999,82M SQUIRE. Протягом останніх 24 годин SQUIRE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00146471 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00777335, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SQUIRE змінився на -4,25% за останню годину та на +115,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 410,30K.

Ринкова інформація щодо Pod the Squire (SQUIRE)

Ринкова капіталізація $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Обсяг (за 24 год) $ 410,30K$ 410,30K $ 410,30K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Циркуляційне постачання 999,82M 999,82M 999,82M Загальна пропозиція 999 818 854,78344 999 818 854,78344 999 818 854,78344

Поточна ринкова капіталізація Pod the Squire — $ 1,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 410,30K. Циркуляційна пропозиція SQUIRE — 999,82M, зі загальною пропозицією 999818854.78344. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,29M.