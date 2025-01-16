Ціна Pod Finance (POD)
Поточна ціна Pod Finance (POD) сьогодні становить 0.00161662 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pod Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10 USD
- зміна ціни Pod Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pod Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pod Finance до USD становила $ +0.0010135053.
За останні 60 днів зміна ціни Pod Finance до USD становила $ +0.0012302075.
За останні 90 днів зміна ціни Pod Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0010135053
|+62.69%
|60 днів
|$ +0.0012302075
|+76.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pod Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-58.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POD is a fully permissionless protocol that maximize your assets' value. Create a Pod or stake any token including ERC-20 tokens or LP tokens and boost your earnings with enhanced multi-rewards.
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