Токеноміка Pocketcoin (PKOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Pocketcoin (PKOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pocketcoin (PKOIN) Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Офіційний вебсайт: https://pocketnet.app/ Купити PKOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pocketcoin (PKOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pocketcoin (PKOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Загальна пропозиція: $ 12,29M $ 12,29M $ 12,29M Циркуляційна пропозиція: $ 11,42M $ 11,42M $ 11,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,69M $ 9,69M $ 9,69M Історичний максимум: $ 6,71 $ 6,71 $ 6,71 Історичний мінімум: $ 0,096816 $ 0,096816 $ 0,096816 Поточна ціна: $ 0,788318 $ 0,788318 $ 0,788318 Дізнайтеся більше про ціну Pocketcoin (PKOIN)

Токеноміка Pocketcoin (PKOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pocketcoin (PKOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PKOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PKOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PKOIN, досліджуйте ціну токена PKOIN в реальному часі!

Прогноз ціни PKOIN Хочете знати, куди рухається PKOIN? Наша сторінка прогнозу ціни PKOIN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена PKOIN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!