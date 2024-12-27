Ціна Pocketcoin (PKOIN)
Поточна ціна Pocketcoin (PKOIN) сьогодні становить 0.55976 USD з ринковою капіталізацією $ 6.39M USD. Ціна PKOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pocketcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.21K USD
- зміна ціни Pocketcoin протягом дня — +1.29%
- циркуляційна пропозиція – 11.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pocketcoin до USD становила $ +0.00713474.
За останні 30 днів зміна ціни Pocketcoin до USD становила $ -0.0628419042.
За останні 60 днів зміна ціни Pocketcoin до USD становила $ -0.0973204333.
За останні 90 днів зміна ціни Pocketcoin до USD становила $ -0.1336151339710488.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00713474
|+1.29%
|30 днів
|$ -0.0628419042
|-11.22%
|60 днів
|$ -0.0973204333
|-17.38%
|90 днів
|$ -0.1336151339710488
|-19.27%
Останній аналіз цін Pocketcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+1.29%
-5.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article.
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