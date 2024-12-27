Сьогоднішня ціна Pocketcoin (PKOIN)

Поточна ціна Pocketcoin (PKOIN) сьогодні становить 0.55976 USD з ринковою капіталізацією $ 6.39M USD. Ціна PKOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pocketcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.21K USD

- зміна ціни Pocketcoin протягом дня — +1.29%

- циркуляційна пропозиція – 11.42M USD

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