Інформація щодо ціни Pockemy (PKM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00110656 $ 0,00110656 $ 0,00110656 Мін. за 24 год $ 0,0012964 $ 0,0012964 $ 0,0012964 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00110656$ 0,00110656 $ 0,00110656 Макс. за 24 год $ 0,0012964$ 0,0012964 $ 0,0012964 Рекордний максимум $ 0,03301221$ 0,03301221 $ 0,03301221 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,08% Зміна ціни (1 дн.) +12,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,67%

Актуальна ціна Pockemy (PKM) становить $0,0012648. За останні 24 години PKM торгувався між мінімумом у $ 0,00110656 і максимумом у $ 0,0012964, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PKM становить $ 0,03301221, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PKM змінився на -0,08% за останню годину, +12,62% за 24 години та на -29,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pockemy (PKM)

Ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 939 250,70467 999 939 250,70467 999 939 250,70467

Поточна ринкова капіталізація Pockemy — $ 1,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PKM — 999,94M, зі загальною пропозицією 999939250.70467. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.